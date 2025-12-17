Pistole tirapugni e gas esilarante usato come droga | l’armamentario della baby gang della Val Trompia
Una baby gang della Val Trompia, Brescia, ha messo in atto un giro criminale che coinvolge armi alterate e sostanze stupefacenti, tra cui gas esilarante utilizzato come droga. Le indagini hanno portato alla luce un articolato arsenale e un'organizzazione che mette a rischio la sicurezza della comunità locale.
Brescia, 17 dicembre 2025 – Taser, tirapugni, pistole giocattolo modificate e coltelli, oltre a bombole di “gas esilarante” usato come droga. Baby gang decapitata: il video dell'operazione È quanto hanno sequestrato i carabinieri in una serie di perquisizioni domiciliari effettuate in provincia di Brescia, nei comuni di Brescia, Villa Carcina, Sarezzo e Concesio nell'ambito dell'inchiesta che lunedì scorso ha portato all'arresto di otto ragazzi, tutti minori all'epoca dei fatti e componenti di una baby gang denominata ‘069’. Al gruppo sono contestati numerosi reati da aggressioni e rapine a estorsioni, furti e danneggiamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Droga, allarme baby pusher e crack. In Italia consumi per 17 miliardi di euro
Leggi anche: Social, droga e coltelli: il fenomeno baby gang e la deriva dopo il lockdown
It's Time To MOVE BASE In Project Zomboid
Pistole, tirapugni e gas esilarante usato come droga: l’armamentario della baby gang della Val Trompia - Perquisizioni dei carabinieri nell'ambito dell'inchiesta che lunedì scorso ha portato all'arresto di otto ragazzi, tutti minori all'epoca dei fatti, componenti del gruppo noto come ‘069’ ... ilgiorno.it
Gang 069 in Valtrompia, in casa degli indagati armi e gas esilarante - Taser, tirapugni, pistole giocattolo modificate e coltelli, oltre a bombole di «gas esilarante» usato come droga: questo il risultato delle perquisizioni. brescia.corriere.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.