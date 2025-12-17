Una baby gang della Val Trompia, Brescia, ha messo in atto un giro criminale che coinvolge armi alterate e sostanze stupefacenti, tra cui gas esilarante utilizzato come droga. Le indagini hanno portato alla luce un articolato arsenale e un'organizzazione che mette a rischio la sicurezza della comunità locale.

Pistole, tirapugni e gas esilarante usato come droga: l'armamentario della baby gang della Val Trompia

Brescia, 17 dicembre 2025 – Taser, tirapugni, pistole giocattolo modificate e coltelli, oltre a bombole di “gas esilarante” usato come droga. Baby gang decapitata: il video dell'operazione È quanto hanno sequestrato i carabinieri in una serie di perquisizioni domiciliari effettuate in provincia di Brescia, nei comuni di Brescia, Villa Carcina, Sarezzo e Concesio nell'ambito dell'inchiesta che lunedì scorso ha portato all'arresto di otto ragazzi, tutti minori all'epoca dei fatti e componenti di una baby gang denominata ‘069’. Al gruppo sono contestati numerosi reati da aggressioni e rapine a estorsioni, furti e danneggiamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

