Piogge e possibili nevicate in arrivo a Milano e in Lombardia | rischio maltempo a Natale le tendenze meteo

Previsioni meteo per Milano e Lombardia: da sabato 20 dicembre si attende l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà pioggia e nuvole, con possibili nevicate. Il maltempo potrebbe protrarsi fino al periodo natalizio, influenzando le festività e le attività nella regione.

In arrivo, a partire da sabato 20 dicembre, una perturbazione atlantica che porterà pioggia e cielo grigio su Milano e la Lombardia e potrebbe durare fino al Natale. Fanpage.it

