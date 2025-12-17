Piogge e clima nella media ma un’alluvione senza precedenti | in Brianza un autunno storico

L’autunno in Brianza si è distinto per un clima generalmente nella media, con temperature leggermente sopra la norma. Tuttavia, un evento straordinario ha segnato questa stagione, un’alluvione senza precedenti che ha lasciato un’impronta indelebile nel territorio. Un autunno storico, capace di sorprendere e mettere alla prova la resilienza di una regione tanto affascinante quanto vulnerabile alle intemperie.

Quello che ormai ci stiamo per lasciare alle spalle è stato un autunno che si è collocato nella norma o leggermente sopra la media, almeno da un punto di vista termico. A fare la differenza è invece stata l’alluvione del 22 settembre, la più intensa del nuovo millennio, che nel giro di poche ora. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

