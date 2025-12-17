Piogge e clima nella media ma un’alluvione senza precedenti | in Brianza un autunno storico

L’autunno in Brianza si è distinto per piogge e clima nella media, ma ha lasciato il segno con un’alluvione senza precedenti. Un periodo che, pur con temperature nella norma o leggermente sopra, ha portato eventi climatici straordinari, segnando un capitolo storico per la regione.

Quello che ormai ci stiamo per lasciare alle spalle è stato un autunno che si è collocato nella norma o leggermente sopra la media, almeno da un punto di vista termico. A fare la differenza è invece stata l’alluvione del 22 settembre, la più intensa del nuovo millennio, che nel giro di poche ora. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

