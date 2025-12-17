Piogge e clima nella media ma un’alluvione senza precedenti | in Brianza un autunno storico
L’autunno in Brianza si è distinto per piogge e clima nella media, ma ha lasciato il segno con un’alluvione senza precedenti. Un periodo che, pur con temperature nella norma o leggermente sopra, ha portato eventi climatici straordinari, segnando un capitolo storico per la regione.
Quello che ormai ci stiamo per lasciare alle spalle è stato un autunno che si è collocato nella norma o leggermente sopra la media, almeno da un punto di vista termico. A fare la differenza è invece stata l’alluvione del 22 settembre, la più intensa del nuovo millennio, che nel giro di poche ora. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Piogge e clima nella media, ma un’alluvione senza precedenti: in Brianza un autunno storico
Leggi anche: L'annuncio di Giuliacci: "Autunno in arrivo con piogge e temporali". La previsione del tempo
Piogge e clima nella media, ma un’alluvione senza precedenti: in Brianza un autunno storico - climatico di BrianzAcque con il supporto scientifico di un metereologo ... monzatoday.it
Meteo Calabria nuvole e piogge deboli poi clima più mite: In Calabria la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso, con la possibilità di piogge deboli e irregolari soprattutto lungo la fascia ionica e nelle aree orientali... - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.