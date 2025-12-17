Pino Corrias | La lezione di San Francesco che ci siamo persi

Il 4 ottobre, il Governo ha istituito una festa nazionale dedicata a San Francesco di Assisi, simbolo di povertà e umiltà. Tuttavia, mentre celebriamo il suo esempio, rimane una contraddizione evidente: il nostro comportamento quotidiano sembra distanziarsi dai valori a lui attribuiti, evidenziando una distanza tra il mito e la realtà.

© Vanityfair.it - Pino Corrias: La lezione di San Francesco che ci siamo persi Il Governo ha imposto una festa nazionale in nome del santo di Assisi il 4 ottobre. Ma mentre celebriamo il mito della povertà, non smettiamo di rubare. E mentre esaltiamo l’umiltà, pratichiamo la furbizia. Vanityfair.it Leggi anche: San Francesco d'Assisi, il vescovo incontra i sindaci: «Siamo ormai oltre una guerra mondiale a pezzi» Leggi anche: Otto e mezzo, Pino Corrias contro Meloni: "Minacce? Rispetto agli altri..." La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. IL MITICO La Fabbrica di Cioccolato Corrias di Saronno 2009 Pino Corrias: La lezione di San Francesco che ci siamo persi - Il Governo ha imposto una festa nazionale in nome del santo di Assisi il 4 ottobre. vanityfair.it

Pino Corrias: «Il Leoncavallo rinascerà» - Non c’è più il Leoncavallo, come da ordinanza di polizia numero tal dei tali, sgomberato dopo l’ultimo Ferragosto in una Milano deserta, salvo i 300 agenti antisommossa mobilitati all’alba e impiegati ... vanityfair.it

#ottoemezzo Pino Corrias commenta la notizia della possibile vendita del gruppo GEDI ad un compratore greco x.com

#ottoemezzo Pino Corrias commenta la notizia della possibile vendita del gruppo GEDI ad un compratore greco - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.