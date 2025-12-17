Pietra tombale sullo stadio del Napoli a Poggioreale si chiude anche questo teatrino
Si chiude definitivamente il capitolo dello stadio del Napoli a Poggioreale, segnando la fine di un lungo percorso fatto di discussioni e attese. La decisione rappresenta una svolta definitiva, mettendo la parola fine a un dibattito che durava da anni, e sancisce il termine di un’epoca per i tifosi e la città.
. “La festa appena cominciata è già finita”, cantava Sergio Endrigo nell’era mesozoica. Anche l’illusione Poggioreale svanisce nell’infinita saga “il nuovo stadio del Napoli” che sarebbe piaciuta a George Lucas. In questo caso, però, non ci sono effetti speciali né colpi a sorpresa. Tutti sapevano tutto sin dal primo momento. E cioè che il Napoli il proprio stadio a Poggioreale non lo avrebbe costruito mai. Poi, per carità, ci sono persone libere di pensare che i ciucci possano volare. Quando l’immaginazione prova ad andare al potere, noi del Napolista ci emozioniamo sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
