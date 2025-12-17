Pietra tombale sullo stadio del Napoli a Poggioreale si chiude anche questo teatrino

Si chiude definitivamente il capitolo dello stadio del Napoli a Poggioreale, segnando la fine di un lungo percorso fatto di discussioni e attese. La decisione rappresenta una svolta definitiva, mettendo la parola fine a un dibattito che durava da anni, e sancisce il termine di un’epoca per i tifosi e la città.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.