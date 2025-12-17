Piccolotti AVS | Valditara usa dati INVALSI in modo truffaldino su classi numerose Vuole tagliare scuola pubblica per favorire privati
Durante il Question Time del 17 dicembre a Montecitorio, la deputata Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra ha contestato le modalità di uso dei dati INVALSI da parte del Ministro Giuseppe Valditara, accusandolo di manipolazioni e di voler ridurre la scuola pubblica a vantaggio dei privati.
