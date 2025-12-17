Picchia e morde i poliziotti che lo fermano davanti a una scuola di Torino | arrestato a 20 anni

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Torino dopo aver aggredito i poliziotti che lo avevano fermato davanti a una scuola. Nonostante i tentativi di accompagnarlo in questura, ha reagito con insulti, pugni e morsi, rendendo necessaria l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.

Appena i poliziotti lo hanno fermato e gli hanno chiesto di seguirli in questura, ha iniziato a insultarli, li ha presi a pugni e li ha aggrediti a morsi. Per questo un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Torino e, adesso, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione quotidiana. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

