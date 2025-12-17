Piazza Zucchi l’arte dell’arrangiarsi o del fai-da-te estremo

A Piazza Zucchi un nuovo arredo urbano sorprende i passanti: assi di legno e blocchi di cemento, fissati con cinghiette arancioni, creano un’atmosfera insolita e improvvisata. Un esempio di fai-da-te estremo che suscita curiosità e riflessioni sulla creatività e l’uso alternativo dello spazio pubblico.

© Lortica.it - Piazza Zucchi, l'arte dell'arrangiarsi (o del fai-da-te estremo) Foto pervenute in redazione e subito ci siamo strofinati gli occhi: nuovo arredamento urbano a Piazza Zucchi? Tavoli? Panchine? Trincee della Prima guerra mondiale? No, signori: assi di legno appoggiate su blocchi di cemento, tenute insieme con cinghiette arancioni che manco ai pacchi di Natale. Un'installazione concettuale? Un esperimento di archeologia preventiva? O più semplicemente "mettiamoci qualcosa, poi si vede". Il risultato è lì, in piazza, bello in vista: spartano, provvisorio, invitante come una sala d'attesa dell'INPS nel '78. Ci si siede? Forse. Ci si mangia? Con coraggio. Ci si fa male? Probabile, visto che basta un attimo e ti ritrovi col sedere per terra e il compensato in testa.

