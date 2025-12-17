Piantoni torna a vivere a Conversano | concerto conclusivo del concorso di trascrizione al Teatro Norba

Il 17 dicembre, il Teatro Norba di Conversano ospiterà il concerto conclusivo del concorso di trascrizione dedicato a Piantoni, un evento che celebra la musica e la memoria di Davide D’Accolti. Promosso dalle associazioni “Piantoni” e “Musica D’InCanto D’Accolti”, l’appuntamento coinvolge i giovani e rivitalizza il patrimonio musicale, riempiendo di emozione e ricordo la scena culturale locale.

La musica di Piantoni torna a vivere grazie ai giovani con l'evento conclusivo del concorso di trascrizione - il 17 dicembre alle 20, al Teatro "Norba" di Conversano - dedicato al ricordo di Davide D'Accolti e promosso dalle associazioni "Piantoni" e "Musica D'InCanto D'Accolti".

Conversano celebra Giuseppe Piantoni: un concerto per riscoprire il genio della musica bandistica pugliese - 30 per celebrare il 75° anniversario della morte del celebre compositore bandistico Composizioni inedite di Piantoni, le sue celebri marce sinfoniche e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

