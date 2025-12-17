Pfas nell’acqua pubblica il forum rilancia l’allarme per i pozzi di San Filippo

Il forum lancia l'allarme sui livelli di Pfas nell'acqua pubblica di San Filippo Lucca, evidenziando risultati di laboratorio preoccupanti. I campioni analizzati mostrano concentrazioni di sostanze chimiche che superano i limiti normativi, con implicazioni potenzialmente per la salute e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico locale.

Lucca, 17 dicembre 2025 – “Nei dati rilevati in laboratorio sui nostri campioni effettuati il primo dicembre ed elaborati il giorno 11, è emerso come vi siano 25,1 ngr lt di Pfas totali (fra i 6 normati) e di 30 ngr rilevabili fra i presenti, abbiamo inoltre riscontrato una concentrazione di 117 ngr lt di Tfa che in realtà sono Pfas a catena corta, oggetto ancora di valutazione da parte della scienza e presenti a causa della degradazione degli acidi a catena lunga, ma soprattutto grazie all’uso di prodotti impiegati in agricoltura”. E’ allarme smog. Prorogata l’ordinanza che limita il traffico Lo afferma in una nota il Forum Acqua Pubblica e Si-Cura di Lucca che già in passato si era mosso per verificare la presenza nelle acque potabili distribuite in rete dai pozzi di San Filippo di Pfas (acidi perfluoroalchilici, denominati inquinanti “eterni”), già rilevati nel 2024 da Arpat nella falda sottostante all’impianto di trattamento gestito da Geal e confermato dai campionamenti effettuati fra luglio ed ottobre 2024 dalla associazione ambientalista Greenpeace. Lanazione.it

