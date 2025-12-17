Pesce per i cenoni di Natale scattano i controlli della Finanza a Como | un negozio su due irregolare

Con l’arrivo delle festività natalizie, la guardia di finanza di Como ha intensificato i controlli sul commercio di prodotti ittici, in risposta all’aumento della domanda. Un’attenzione particolare è rivolta alla verifica della regolarità delle attività commerciali, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e preservare le risorse ittiche locali.

© Quicomo.it - Pesce per i cenoni di Natale, scattano i controlli della Finanza a Como: un negozio su due irregolare Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, periodo in cui cresce sensibilmente la domanda di prodotti ittici, la guardia di finanza di Como ha intensificato i controlli sul territorio per tutelare consumatori e risorsa ittica.Le verifiche sono state mirate in particolare a prevenire e. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Cambio di destinazione d'uso di un'area di 15mila metri quadrati a Sala Consilina: scattano i controlli della Finanza Leggi anche: Controlli della Finanza, trasparenza dei prezzi violata: multati otto distributori su undici

