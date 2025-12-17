Pesce irregolare sul Lario | metà delle pescherie controllate senza etichette corrette

Zazoom 17 dic 2025

Durante le festività natalizie, la Guardia di finanza di Como ha effettuato controlli sulle pescherie del territorio, riscontrando che circa metà delle attività ispezionate non rispettava le norme sulle etichette del pesce, evidenziando un problema di irregolarità nel settore.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, quando la domanda di pesce fresco aumenta in vista dei cenoni, la Guardia di finanza di Como ha intensificato i controlli sulle pescherie del territorio. I risultati? Irregolarità diffuse: una pescheria su due non rispetta le norme sull'etichettatura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

