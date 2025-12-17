Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio ad Alto Montefeltro, dove un operaio è rimasto schiacciato da un camion mentre stava scaricando balle di fieno a Caprazzino di Sassocorvaro Auditore. La dinamica dell’incidente preoccupa, e le condizioni dell’uomo appaiono serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

© Lapresse.it - Pesaro e Urbino, operaio schiacciato da camion: è grave

Questo pomeriggio un operaio è rimasto schiacciato da un camion mentre scaricava delle balle di fieno nell’alto Montefeltro, a Caprazzino di Sassocorvaro Auditore, in provincia di Pesaro e Urbino. L’uomo, lavoratore autonomo di 66 anni, mentre stava scaricando la merce in un’azienda di foraggi si è accorto che il mezzo si era sfrenato e, mentre saliva per bloccarlo, è rimasto schiacciato tra il camion e il muro, procurandosi schiacciamenti a livello del bacino. E’ stato portato in ospedale. Le sue condizioni risultano gravi ma non è in pericolo di vita. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

