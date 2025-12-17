Perugia Unipg | presentata la Comunità di Governo al completo

Martedì 16 dicembre, l’Università di Perugia ha inaugurato ufficialmente la nuova Comunità di Governo, presentata dal Rettore Massimiliano Marianelli durante un evento aperto a tutta la comunità universitaria. Un momento di condivisione e confronto per delineare le future strategie e rafforzare il legame tra istituzione e territorio, segnando un importante passo avanti nel percorso di sviluppo e innovazione dello Studium.

Durante la giornata di martedì 16 dicembre, nel corso di un momento di incontro aperto a tutta la Comunità universitaria, il Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli ha presentato tutta la Comunità di Governo dello Studium per il sessennio appena avviato. Ciascuno e ciascuna dei 15 Delegati già nominati, inlcuso il Prorettore, ha infatti annunciato il proprio grupppo di sotto Delegati, che coadiuveranno per sotto deleghe specifiche la Giunta del Rettore Marianelli. Questi, nel dettaglio, i nominativi delle sotto Delegate e dei sotto Delegati: Emidio Albertini Delegato per il Settore: Terza Missione; Innovazione Sociale; Relazioni con i Territori Francesco Bartolucci – Fondazione UniPg Stefano Capomaccio – Public Engagement Francesco Fantozzi – Idrogeno Filippo De Angelis – Trasferimento Tecnologico e Innovazione Antonio Picciotti – Relazioni con le Organizzazioni della Società Civile Maurizio Servili – Fundraising e Rapporti con i Territori Caterina Capponi Delegata per il Settore: Orientamento; Tutorato; Relazioni con i Mondi del Lavoro Francesca Blasi – Valorizzazione, Presentazione e Visibilità dell’Offerta formativa per l’Orientamento ai Corsi di Laurea Magistrale Manuela Gallo – Orientamento in uscita dal percorso di studi e Accompagnamento di studentesse e studenti nella Transizione al lavoro Pier Luigi Gentili – Orientamento ai Corsi di Laurea Triennale e a ciclo unico: Eventi di Orientamento e Divulgazione scientifica per le Scuole Anne Marie Lievens – Tutorato, Supporto allo studio e Accompagnamento di studentesse e studenti durante il percorso di studi Cristina Montesi – Relazioni con i Mondi del Lavoro Daniele Passeri – Orientamento ai Corsi di Laurea Triennale e a Ciclo Unico: Valorizzazione, Presentazione e Visibilità dell’Offerta formativa e Rapporti con le scuole Cristina Costantini Delegata per il Settore: Politiche culturali; Valorizzazione del Patrimonio Museale, Archivistico e Bibliotecario Fabio Marcelli – Editoria, Comunicazione culturale e Diritti d’autore Andrea Polcaro – Scavi archeologici e Beni culturali Andrea Possieri – Politiche culturali e Associazione Alumn Roberto Rettori – Sistema museale (CAMS) Valentina Sommella – Sistema Archivistico e Memoria Documentaria Livio Fanò Delegato per il Settore: Intelligenza Artificiale; Infrastrutture di Ricerca e Tecnologiche Stefano Bistarelli – Cyber security, servizi informatici e smart spaces Gabriele Costante – AI nei Processi di Ricerca Valentina Franzoni e Vera Matarese – Affective Computing, Etica della AI e Impatto sociale Marco Gargaro e Hovirag Lancioni – AI per le Scienze della Vita Michela Gnaldi Politiche e strumenti – AI per i Servizi di Ateneo Valentina Poggioni – AI e Innovazione didattica Enrico Ronca – Tecnonologie emergenti per AI Francesca Todisco – AI per l’Ambiente, l’Agricoltura e la Sostenibilità Helios Vocca – Infrastrutture di Ricerca e Tecnologiche Stefania Zucchini – AI per le Scienze umane e i Beni culturali Annalisa Giusti Delegata per il Settore: Semplificazione Amministrativa; Trasparenza; Atti convenzionali Federico Alimenti – Analisi e Razionalizzazione dei Processi Fabrizio Montecchiani – Tecnologie I. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

