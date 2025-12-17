Perugia piega Osaka dopo un tie-break infinito | 23-21! Ma la qualificazione resta in bilico al Mondiale per club

Perugia si impone su Osaka in una sfida epica nei quarti di finale del Mondiale per club, conclusasi con un tie-break infinito. I Campioni d’Europa conquistano la seconda vittoria, mantenendo viva la speranza di qualificarsi per le fasi successive. Una partita combattuta e ricca di emozioni, che mette in evidenza la grinta e il talento dei biancorossi in un torneo di altissimo livello.

Perugia ha sconfitto l’Osaka Bluteon per 3-2 (23-25; 25-16; 26-22; 23-25; 23-21) e ha conquistato la seconda vittoria al Mondiale per Club di volley maschile: dopo l’agevole affermazione conseguita ieri con il massimo scarto contro i modesti libici dello Swehly, i Campioni d’Europa hanno avuto bisogno del tie-break per riuscire a regolare l’insidiosissima compagine giapponese, che ieri aveva firmato un roboante 3-0 contro il Sada Cruzeiro detentore del trofeo. I Block Devils si sono così portati al comando della classifica del gruppo B con due successi (5 punti) davanti all’Osaka Bluteon (un successo, 4 punti) e al Sada Cruzeiro (una vittoria, tre punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

