Perugia-Osaka Bluteon oggi in tv Mondiale per club volley 2025 | orario programma streaming

La partita tra Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon, valida per il Mondiale per club di volley 2025, si disputa oggi a Belém, Brasile, alle 17. La sfida rappresenta un momento cruciale della fase a gironi, in un torneo che tiene alta l'attenzione degli appassionati di pallavolo internazionale. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e streaming.

Nel cammino del Mondiale per Club di volley maschile 2025 non c’è tempo per prendere fiato. La seconda giornata della fase a gironi mette subito sul tavolo una sfida dal peso specifico enorme: Sir Sicoma Monini Perugia contro Osaka Bluteon, appuntamento fissato a Belém, in Brasile, alle 17.30 italiane, in un match che potrebbe già chiarire gli equilibri del girone B e avvicinare una delle due formazioni al traguardo della semifinale. Dopo una giornata inaugurale utile soprattutto per ambientarsi nel contesto brasiliano, il confronto tra umbri e giapponesi rappresenta un vero e proprio esame di maturità. Oasport.it

