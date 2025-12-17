Perugia Faroni si prende altri ottanta giorni di inibizione

Javier Faroni torna in Italia con un ulteriore periodo di inibizione di ottanta giorni. La sua presenza nel paese non passa inosservata, mentre le recenti decisioni legali aggiungono un nuovo capitolo alla sua vicenda. Tra emozioni contrastanti e attese, il ritorno di Faroni si staglia come un momento di riflessione e di fronte a sfide ancora da affrontare.

Javier Faroni, che in queste ore ha fatto rientro in Italia, ha ricevuto in dote una sorpresa non tanto positiva.Il presidente del Perugia è stato inibito per ottanta giorni dal Tribunale Federale Nazionale er non aver adempiuto all'obbligo di iscrivere almeno una squadra di giovani calciatrici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Vamos Perugia: Santopadre e Faroni insieme con "la 10" - Il presente e il futuro del Perugia in una foto, diffusa attraverso il profilo Instagram della Società. ilmessaggero.it

Perugia, il proprietario Faroni: «La squadra in A? E' un processo lungo» - Si è detto «felice di entrare a far parte della storia del club» Javier Faroni, l'imprenditore argentino che ha rilevato il 100% delle quote del Perugia Calcio. ilmessaggero.it

Perugia, dopo 13 anni cambia la proprietà. Ecco l'argentino Faroni: teatro, aerei e politica - Massimiliano Santopadre ha ceduto il 100% delle quote del club all’imprenditore argentino Javier Faroni, nuovo presidente dei biancorossi. gazzetta.it

