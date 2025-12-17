Perugia cuore d’acciaio | braccio di ferro con l’Osaka e vittoria al Mondiale per Club Ma per la semifinale…
Perugia si conferma cuore d’acciaio nel volley mondiale, vincendo una battaglia epica contro l’Osaka e conquistando la semifinale al Mondiale per Club. Dopo un inizio difficile, i campioni d’Europa hanno superato un’avversaria ostica al tie-break, dimostrando carattere e determinazione. La sfida ha regalato emozioni e suspense, proiettando Perugia verso un’altra fase cruciale del torneo.
Perugia ha sconfitto l’Osaka Bluteon per 3-2 (23-25; 25-16; 26-22; 23-25; 23-21) e ha conquistato la seconda vittoria al Mondiale per Club di volley maschile: dopo l’agevole affermazione conseguita ieri con il massimo scarto contro i modesti libici dello Swehly, i Campioni d’Europa hanno avuto bisogno del tie-break per riuscire a regolare l’insidiosissima compagine giapponese, che ieri aveva firmato un roboante 3-0 contro il Sada Cruzeiro detentore del trofeo. I Block Devils si sono così portati al comando della classifica del gruppo B con due successi (5 punti) davanti all’Osaka Bluteon (un successo, 4 punti) e al Sada Cruzeiro (una vittoria, tre punti). 🔗 Leggi su Oasport.it
