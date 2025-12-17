Perugia affronta il suo primo importante impegno nel Mondiale per Club di volley maschile 2025, sfidando l'Osaka di Brizard nella seconda giornata della fase a gironi. La partita si disputerà a Belém (Brasile) alle 17, rappresentando un banco di prova fondamentale per la squadra italiana in vista delle semifinali.

© Oasport.it - Perugia al primo vero banco di prova: contro l’Osaka di Brizard in palio la semifinale del Mondiale per Club

La seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club di volley maschile 2025 propone subito una sfida di altissimo interesse: Sir Sicoma Monini Perugia–Osaka Bluteon, in programma a Belém (Brasile) alle 17.30 italiane, un incrocio che potrebbe già indirizzare il girone B verso la definizione delle semifinaliste. Il torneo si è aperto con una prima giornata che è servita a Giannelli e soci a prendere misure e ritmo, ma il confronto tra umbri e giapponesi rappresenta già uno snodo cruciale. Perugia, inserita nello stesso raggruppamento di Sada Cruzeiro e dei libici dello Swehly Sports Club, sa di non poter concedere passi falsi in un girone estremamente competitivo. Oasport.it

