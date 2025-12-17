Perugia al primo vero banco di prova | contro l’Osaka di Brizard in palio la semifinale del Mondiale per Club
Perugia affronta il suo primo importante impegno nel Mondiale per Club di volley maschile 2025, sfidando l'Osaka di Brizard nella seconda giornata della fase a gironi. La partita si disputerà a Belém (Brasile) alle 17, rappresentando un banco di prova fondamentale per la squadra italiana in vista delle semifinali.
La seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club di volley maschile 2025 propone subito una sfida di altissimo interesse: Sir Sicoma Monini Perugia–Osaka Bluteon, in programma a Belém (Brasile) alle 17.30 italiane, un incrocio che potrebbe già indirizzare il girone B verso la definizione delle semifinaliste. Il torneo si è aperto con una prima giornata che è servita a Giannelli e soci a prendere misure e ritmo, ma il confronto tra umbri e giapponesi rappresenta già uno snodo cruciale. Perugia, inserita nello stesso raggruppamento di Sada Cruzeiro e dei libici dello Swehly Sports Club, sa di non poter concedere passi falsi in un girone estremamente competitivo. Oasport.it
Monza risorge contro Civitanova, vincono Perugia e Verona - Block Devils sempre primi dopo il successo su Grottazzolina, gli scaligeri superano Cisterna. tuttosport.com
Perugia supera Monza ma deve lottare - Torna a sorridere la Sir Susa Scai Perugia che, dopo due ko consecutivi, si riscatta davanti al pubblico amico del Pala Barton Energy superando 3- corrieredellosport.it
