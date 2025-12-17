Perseguita la ex e dà fuoco all’auto arrestato 29enne

Un 29enne di Nocera Inferiore è stato arrestato per aver perseguitato la ex con pedinamenti e telefonate incessanti, culminando nell’incendio della sua auto. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno messo fine alla sua condotta persecutoria.

