Perseguita la ex e dà fuoco all’auto arrestato 29enne
Un 29enne di Nocera Inferiore è stato arrestato per aver perseguitato la ex con pedinamenti e telefonate incessanti, culminando nell’incendio della sua auto. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno messo fine alla sua condotta persecutoria.
Tempo di lettura: < 1 minuto Perseguitava la ex, con pedinamenti e telefonate continue, e le ha incendiato l’auto: per questi motivi un 29enne di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, è stato arrestato. Nei suoi confronti il Gip del tribunale di Nocera Inferiore ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il giovane è indagato per atti persecutori e danneggiamento a seguito di incendio nei confronti dell’ex compagna. Le indagini sono state avviate grazie alla denuncia della vittima. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
