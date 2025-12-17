Perin spazza via i rumors sullo spogliatoio Juve! La FOTO con David e Thuram non lascia alcun dubbio
Perin mette a tacere i rumors sullo spogliatoio della Juve con una foto che parla chiaro. Il gesto social con Jonathan David e Thuram smonta ogni voce di esclusione, mostrando un ambiente unito e solidale. La comunicazione del portiere conferma la compattezza del gruppo, dissipando ogni dubbio sulle tensioni interne.
Perin ed il gesto social con Jonathan David e Thuram. Il portiere smentisce le voci su una presunta esclusione del canadese. Nelle ultime ore, l’ambiente bianconero era stato scosso da alcune indiscrezioni riguardanti una presunta rottura all’interno della Continassa. Secondo diverse voci, Jonathan David sarebbe stato vittima di un isolamento da parte dei “senatori” del gruppo, complici le difficoltà di ambientamento incontrate dall’attaccante canadese nelle sue prime uscite ufficiali. Tuttavia, a riportare l’ordine e la serenità ci ha pensato Mattia Perin, da sempre considerato uno dei leader carismatici e comunicativi più influenti all’interno della formazione guidata da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
