Il calciomercato invernale si riscalda con il possibile ritorno di Mattia Perin al Genoa. La Juventus valuta cessioni per fare cassa, ipotizzando anche uno scambio tra portieri. La trattativa tra le due società si intensifica, con l’obiettivo di rinforzare le rispettive rose e soddisfare le strategie di mercato di entrambe.

Perin Genoa, asse caldo per il calciomercato invernale! Il Grifone sogna il ritorno del portiere bianconero: la Juve medita alla ricerca di cessioni per fare cassa

Perin Genoa, asse caldo per il calciomercato invernale! La dirigenza valuta cessioni per fare cassa: ipotesi di uno scambio tra portieri La Juventus inizia a muoversi con anticipo in vista del calciomercato di gennaio, con l’obiettivo di costruire un piccolo tesoretto da reinvestire per alzare il livello della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, allenatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

