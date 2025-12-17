Perin corteggiato dal Genoa per gennaio | offerti 3 anni di contratto Alla Juve potrebbe arrivare lui come secondo

Il Genoa ha manifestato interesse per il portiere Mattia Perin, offrendogli un contratto di tre anni per il mercato di gennaio. La Juventus valuta la possibilità di cedere il giocatore, che potrebbe approdare nuovamente in Liguria come vice portiere, rafforzando così la rosa in vista della seconda parte della stagione.

, proprio dal Grifone. Il  Genoa  si prepara ad alzare il  pressing  per riportare  Mattia Perin  in rossoblù. Il  Grifone  è attualmente alla  ricerca di un portiere  e sta valutando i nomi di  Livakovic  (Girona) e  Mandas  (Lazio). Tuttavia, la  prima scelta  del tecnico  Daniele De Rossi  rimane il secondo portiere juventino. Sul tavolo per convincere l’estremo difensore a tornare nel club con cui ha spiccato il volo c’è l’ipotesi di un  contratto lungo  della durata di  tre anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

