Perin corteggiato dal Genoa per gennaio | offerti 3 anni di contratto Alla Juve potrebbe arrivare lui come secondo

Il Genoa ha manifestato interesse per il portiere Mattia Perin, offrendogli un contratto di tre anni per il mercato di gennaio. La Juventus valuta la possibilità di cedere il giocatore, che potrebbe approdare nuovamente in Liguria come vice portiere, rafforzando così la rosa in vista della seconda parte della stagione.

, proprio dal Grifone. Il Genoa si prepara ad alzare il pressing per riportare Mattia Perin in rossoblù. Il Grifone è attualmente alla ricerca di un portiere e sta valutando i nomi di Livakovic (Girona) e Mandas (Lazio). Tuttavia, la prima scelta del tecnico Daniele De Rossi rimane il secondo portiere juventino. Sul tavolo per convincere l’estremo difensore a tornare nel club con cui ha spiccato il volo c’è l’ipotesi di un contratto lungo della durata di tre anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

