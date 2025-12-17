Perde il controllo dell’auto in tangenziale
Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre, un'automobilista alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell'auto sulla tangenziale, finendo sull’aiuola spartitraffico. L’incidente è avvenuto sotto una pioggia intensa all’altezza dell’uscita dello stadio Garilli, coinvolgendo un momento di difficoltà alla guida in condizioni di strada scivolosa.
