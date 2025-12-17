Perde il controllo del tir e si schianta in galleria | tre chilometri di coda in A10

Un incidente autonomo sull’A10 tra Varazze e Celle Ligure ha provocato un grave incidente: un tir si è schiantato, causando tre chilometri di coda. Il camionista, circa 50 anni, è rimasto ferito. La scena ha bloccato il traffico, creando disagi e preoccupazione tra gli automobilisti in transito sulla principale arteria ligure. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità intervenute gestiscono la situazione.

© Genovatoday.it - Perde il controllo del tir e si schianta in galleria: tre chilometri di coda in A10 Un camionista di circa 50 anni è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto nel primo pomeriggio sull'autostrada A10 Genova–Ventimiglia, in direzione Savona, nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure.Per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo.

