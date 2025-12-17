Percorsi culturali al Castello Savelli di Palombara Sabina

Il Castello Savelli di Palombara Sabina propone, nei giorni 20 e 21 dicembre, 3, 4 e 6 gennaio, coinvolgenti percorsi culturali della durata di circa 45 minuti. Curati da Emiliano Bultrini e Jacopo Matricciani, gli itinerari offrono un'opportunità di scoperta e approfondimento sulla storia e le caratteristiche del castello, con tariffe accessibili e riduzioni disponibili.

Nei giorni 20 e 21 dicembre, 3, 4 e 6 gennaio il Castello Savelli di Palombara Sabina ospiterà una serie di percorsi culturali della durata di circa 45 minuti, curati da Emiliano Bultrini (La Corte del Barone) e Jacopo Matricciani (Spadanera), al costo di 8 euro a persona, con riduzioni previste.

