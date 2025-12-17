Perchè Warner Bros rifiuterà l' offerta di Paramount da 108 miliardi di dollari?

Warner Bros. ha deciso di respingere l'offerta di acquisizione da 108 miliardi di dollari presentata da Paramount, chiedendo ai propri investitori e azionisti di votare contro. La società sembra voler mantenere la sua indipendenza, confermando invece un accordo con Netflix, e rafforzando così la propria strategia di crescita autonoma nel settore dell'intrattenimento.

Warner Bros. Discovery ha intenzione di respingere l'offerta pubblica di acquisto ostile di Paramount Skydance Corp. a causa di alcune preoccupazioni relative al finanziamento e ad altri termini, secondo quanto riferito da persone informate sulla questione. Dopo aver deliberato ed esaminato l'offerta di Paramount, il consiglio di amministrazione di Warner Bros. esorterà gli azionisti a respingere l'offerta pubblica di acquisto, hanno affermato le fonti, che hanno chiesto di rimanere anonime poiché si tratta di informazioni riservate.

