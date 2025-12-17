Perché Timothée Chalamet indossa solo look arancioni
Timothée Chalamet è noto per il suo stile audace e originale, capace di catturare l’attenzione di pubblico e critica. Ultimamente, ha scelto di indossare esclusivamente look arancioni, creando un vero e proprio fenomeno culturale. Questa scelta di moda si distingue per la sua originalità e simbolismo, consolidando la sua posizione come icona di stile e tendenza.
Quando si tratta di trasformare la promozione di un film in un fenomeno culturale, Timothée Chalamet ha pochi rivali. Sono passati solamente pochi mesi da quando l’attore si è presentato sul tappeto rosso londinese di A Complete Unknown in sella a una bicicletta Lime, parte di un press tour fatto di look eccentrici e bizzarri cosplay da Bob Dylan. Anche con Marty Supreme, il film diretto da Josh Safdie in arrivo a gennaio nei cinema italiani, Chalamet non si è risparmiato. A novembre i canali social di A24 avevano pubblicato una presunta Zoom call tra l’attore e alcuni suoi collaboratori in cui si discuteva di come promuovere il film. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
