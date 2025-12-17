Perché si sta parlando tanto della Lazio presente alla chiusura del Nasdaq senza Claudio Lotito

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è parlato molto della Lazio durante la chiusura del Nasdaq, con una delegazione che ha attirato l'attenzione. Tra i rappresentanti presenti, figura Enrico Lotito, il Direttore Generale del settore giovanile biancoceleste, mentre Claudio Lotito, presidente del club, non era presente. Questa scelta ha suscitato curiosità e diverse interpretazioni sul ruolo e le strategie del club in un contesto internazionale.

Immagine generica

Una delegazione della Lazio era presente alla chiusura del Nasdaq. Tra i presenti c'era Enrico Lotito, e non suo papà il presidente Claudio, che è Direttore Generale del settore giovanile biancoceleste. Con lui anche l'imprenditore Salvatore Palella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Un racconto musicale che attraversa passato e presente, pieno di atmosfere suggestive. E in cui alcuni pezzi saranno suonati piano e voce: «perché è una cosa che mi emoziona tanto»

Leggi anche: Lazio protagonista al Nasdaq, suonata campana chiusura contrattazioni, Enrico Lotito "grande orgoglio"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.