Perché si sta parlando tanto della Lazio presente alla chiusura del Nasdaq senza Claudio Lotito
Recentemente si è parlato molto della Lazio durante la chiusura del Nasdaq, con una delegazione che ha attirato l'attenzione. Tra i rappresentanti presenti, figura Enrico Lotito, il Direttore Generale del settore giovanile biancoceleste, mentre Claudio Lotito, presidente del club, non era presente. Questa scelta ha suscitato curiosità e diverse interpretazioni sul ruolo e le strategie del club in un contesto internazionale.
Una delegazione della Lazio era presente alla chiusura del Nasdaq. Tra i presenti c'era Enrico Lotito, e non suo papà il presidente Claudio, che è Direttore Generale del settore giovanile biancoceleste. Con lui anche l'imprenditore Salvatore Palella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
