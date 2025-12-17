Perché rinviare l’accordo Ue-Mercosur per l’Italia è puro autolesionismo

L’Italia, fortemente dipendente dall’export, non può permettersi di rinviare l’accordo Ue-Mercosur. Questa decisione, spesso motivata da questioni politiche o ambientali, rischia di danneggiare irreparabilmente l’economia nazionale. Riconoscere l’importanza strategica di questo accordo è fondamentale per tutelare gli interessi del Paese e mantenere una posizione competitiva sui mercati internazionali.

C’è un dato che andrebbe scolpito all’ingresso di Palazzo Chigi, prima ancora di qualsiasi discussione su Mercosur, agricoltura, Francia o sovranismo d’accatto: l’ Italia vive di export. E oggi l’export italiano è sotto pressione come non lo era da anni. Gli Stati Uniti, dopo il ritorno di una politica commerciale schizofrenica fatta di dazi annunciati, ritirati, rimessi e ricalibrati – inclusi quelli su settori sensibili come la farmaceutica – non sono più il mercato affidabile e lineare che erano. L’ Europa cresce poco, la domanda interna ristagna e la produzione industriale italiana è in calo da oltre un anno, con una dinamica negativa quasi continua nel 2024 e nel 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

