Perché Perin e Locatelli hanno pubblicato foto con David dopo le voci sullo spogliatoio della Juve

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perin e Locatelli hanno condiviso foto con David, smentendo le voci sulle tensioni nello spogliatoio della Juventus. Uno scatto che parla più di mille parole, rafforzando l'unità del gruppo e dissipando i dubbi circolati sulle dinamiche interne alla squadra. Un gesto che mette a tacere le voci e conferma il clima positivo tra i giocatori.

Immagine generica

Le foto di Perin e Locatelli su David. Uno scatto che racchiude un messaggio chiaro dopo le voci sulle cene di squadre alla Juventus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perché Perin e Locatelli hanno pubblicato foto con David dopo le voci sulle cene della Juventus

Leggi anche: Locatelli fa eco a Perin: FOTO significativa con David per ribadire l’unione dello spogliatoio! Altra smentita sugli ultimi rumors

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.