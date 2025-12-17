Perché Perin e Locatelli hanno pubblicato foto con David dopo le voci sullo spogliatoio della Juve
Perin e Locatelli hanno condiviso foto con David, smentendo le voci sulle tensioni nello spogliatoio della Juventus. Uno scatto che parla più di mille parole, rafforzando l'unità del gruppo e dissipando i dubbi circolati sulle dinamiche interne alla squadra. Un gesto che mette a tacere le voci e conferma il clima positivo tra i giocatori.
Le foto di Perin e Locatelli su David. Uno scatto che racchiude un messaggio chiaro dopo le voci sulle cene di squadre alla Juventus.
