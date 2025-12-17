Perché Perin e Locatelli hanno pubblicato foto con David dopo le voci sulle cene della Juventus

Perin e Locatelli pubblicano foto con David, smorzando le voci sulle cene segrete della Juventus. Uno scatto che parla chiaro, rafforzando i legami e smentendo qualsiasi gossip infondato. Un gesto che chiarisce l’intenzione di mantenere trasparenza e unità nel gruppo, lasciando alle spalle malintesi e commenti infondati.

