Perché il dominio subacqueo sta diventando cruciale per l’economia globale
Il dominio subacqueo si sta affermando come elemento chiave nell'economia globale, poiché la tutela dello spazio sottomarino diventa fondamentale per la sicurezza e lo sviluppo economico. La crescente importanza delle risorse, delle infrastrutture e delle rotte sottomarine sottolinea la necessità di strategie efficaci per proteggere questo ambiente strategico.
La protezione dello spazio sottomarino sta emergendo con forza come uno dei nodi strategici centrali della sicurezza contemporanea, non solo sul piano militare ma soprattutto su quello economico e infrastrutturale. In un momento storico in cui attori globali come gli Stati Uniti ridisegnano il perimetro dell’interesse nazionale attorno alla “economic security”, la protezione di infrastrutture critiche come quelle sottomarine diventa una priorità in cima all’agenda di interessi, relazioni, cooperazione e rischi. È questo il filo conduttore della Master Class “Ecosistemi Underwater e Applicazioni Industriali”, ospitata dalla Luiss Guido Carli e organizzata dalla Med-Or Italian Foundation, in collaborazione con Fincantieri, che ha riunito attori dal mondo di industria, energia, infrastrutture e accademia per riflettere su un dominio sempre più critico e sebbene apparentemente meno visibile. 🔗 Leggi su Formiche.net
