Perché guardare oltre l’S&P 500 | le aziende tech cinesi su cui puntare

Scopri perché ampliare i tuoi orizzonti di investimento oltre l’S&P 500 può offrire nuove opportunità di crescita. Le aziende tech cinesi, in particolare, rappresentano un settore in forte espansione, capace di sorprendere e differenziarsi dal mercato statunitense. Conoscere queste realtà emergenti è fondamentale per diversificare il portafoglio e sfruttare i trend globali che dominano i mercati finanziari.

Dalla crisi finanziaria globale, l'S&P 500 è aumentato del 1.286%, mentre le azioni non statunitensi hanno generalmente sottoperformato, con l'MSCI All Country World Index ex-USA che è cresciuto solo del 373%. Tuttavia, riteniamo che il vero problema risieda nella definizione di questi indici. Infatti, se consideriamo ad esempio l'MSCI China, quest'ultimo è aumentato solo del 265% dalla crisi, ma se isoliamo singoli settori come quello tecnologico, notiamo che la performance del tech cinese è stata molto più impressionante. L'indice MSCI China Technology è infatti aumentato del 3.229%, più del doppio della crescita dell'S&P 500, anche se rappresenta solo una piccola parte del mercato cinese.

