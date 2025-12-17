Perché gli infarti aumentano a Natale e Capodanno? C’è una spiegazione scientifica
Durante le festività natalizie, i rischi per il cuore aumentano a causa di fattori come stress, eccesso di cibo e cambiamenti nelle abitudini quotidiane. Studi scientifici evidenziano come questi elementi possano contribuire a un aumento degli infarti in questo periodo, rendendo importante prestare attenzione alla propria salute anche tra le festività.
Le festività natalizie rappresentano un periodo di gioia, riunioni familiari e celebrazioni, ma nascondono un rischio spesso sottovalutato per la salute cardiovascolare. Ogni anno, con una puntualità che sorprende i cardiologi, si registra un aumento significativo degli attacchi cardiaci durante le settimane che vanno da Natale a Capodanno. Secondo i dati dell’American Heart Association, si verifica un incremento del 37% dei decessi per infarto durante la vigilia di Natale, che risulta essere il giorno più pericoloso dell’intero anno per la salute del cuore. I dati mostrano inoltre un aumento del 15% dei decessi cardiaci tra il 26 dicembre e il primo gennaio, confermando che l’intero periodo festivo rappresenta una finestra temporale ad alto rischio. 🔗 Leggi su Cultweb.it
