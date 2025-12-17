Perché Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club si giocano nello stesso anno e sempre col PSG

La presenza ricorrente del PSG nelle finali della Coppa Intercontinentale e del Mondiale per Club nello stesso anno non è un caso. Questi tornei, recentemente ripristinati e ampliati, si svolgono spesso nello stesso periodo, rafforzando la connessione tra le due competizioni e sottolineando il ruolo centrale del club francese in ambito internazionale. La finale PSG-Flamengo rappresenta un esempio emblematico di questa sinergia tra le due manifestazioni.

La Coppa Intercontinentale è stata ripristinata e si disputa, con la finale PSG-Flamengo, nello stesso anno dell'edizione ampliata del Mondiale per Club, che vide in finale sempre il PSG.

