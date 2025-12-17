Perché capire quando Alberto Stasi ha bevuto l’Estathé potrebbe far chiudere le indagini su Andrea Sempio
L'analisi del momento in cui Alberto Stasi ha consumato l’Estathé presente nella spazzatura di Garlasco potrebbe rappresentare un elemento chiave nelle indagini su Andrea Sempio, offrendo nuovi spunti per chiarire la dinamica dei fatti e potenzialmente portando alla chiusura del caso.
Sarebbe fondamentale per le indagini su Andrea Sempio capire quando Alberto Stasi ha bevuto l'Estathé, trovato poi nella spazzatura della villetta di Garlasco il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Ecco il perché. Fanpage.it
Leggi anche: “Perché abbiamo deciso così”. Garlasco, Alberto Stasi in semilibertà: cosa spiega la Cassazione
Leggi anche: Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi spiega perché "la Procura ha avuto dei riguardi verso Andrea Sempio"
Garlasco, Savu: «Stasi andava con tutte». Tensione tra Sciarelli e l'avvocato De Rensis: «Se l'è presa...». E rispunta Lovati - In studio, con la conduttrice Federica Sciarelli, c'è l'avvocato Antonio De Rensis, che difende Alberto Stasi. corriereadriatico.it
