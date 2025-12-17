Perché capire quando Alberto Stasi ha bevuto l'Estathé potrebbe far chiudere le indagini su Andrea Sempio

L'analisi del momento in cui Alberto Stasi ha consumato l'Estathé potrebbe essere determinante per le indagini su Andrea Sempio, coinvolto nel caso di omicidio di Chiara Poggi. Identificare con precisione il timing della bevanda trovata nella spazzatura a Garlasco potrebbe fornire nuove piste e chiarimenti cruciali per lo sviluppo del procedimento.

Sarebbe fondamentale per le indagini su Andrea Sempio capire quando Alberto Stasi ha bevuto l'Estathé, trovato poi nella spazzatura della villetta di Garlasco il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Ecco il perché. Fanpage.it

