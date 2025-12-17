Perché avete messo in mezzo Stasi… Nicola Porro e l’ex comandante dei Ris | la bomba su Garlasco

Attesa per la chiusura dell’incidente probatorio il 18 dicembre, passo cruciale nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nicola Porro e l’ex comandante dei Ris sollevano dubbi sulla presenza di Stasi, alimentando l’interesse per una possibile svolta nel caso, aperto da 18 anni.

C’è grande attesa per una possibile svolta sul caso Garlasco. Si avvicina infatti la chiusura dell’incidente probatorio, fissata per il prossimo 18 dicembre, un appuntamento seguito con grande interesse perché rappresenta un passaggio chiave della nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto di diciotto anni fa. L’udienza servirà a cristallizzare le prove finora raccolte. Al centro del confronto ci sarà soprattutto la relazione della genetista Denise Albani, relativa al Dna rinvenuto sulle unghie della giovane vittima. Secondo la perizia, il materiale genetico sarebbe compatibile con la linea patrilineare della famiglia di Andrea Sempio, ma non consentirebbe un’identificazione univoca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Ma i libertari di destra sono diventati illiberali? Risponde Nicola Porro

Leggi anche: Italiani spreconi: buttiamo oltre mezzo chilo di cibo alla settimana. Ma perché?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

È stata magia. E sapete perché Perché c’eravate tutti. Avete intrecciato i vostri applausi al nostro respiro, trasformando questo spettacolo in un capolavoro vivo, pulsante di calore. Senza di voi siamo solo note sospese, parole incompiute. Grazie, infinitamente - facebook.com facebook