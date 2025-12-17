Perché Alcaraz e Ferrero si sono separati improvvisamente e chi ha preso davvero la decisione

La separazione tra Alcaraz e Ferrero ha sorpreso il mondo del tennis, ma chi ha deciso davvero? Juan Carlos Ferrero lascia intendere di non aver scelto l’addio, aprendo a molteplici interpretazioni. Dietro la rottura potrebbero esserci motivi nascosti e fattori complessi che hanno portato a questa improvvisa separazione, lasciando spazio a molte domande e poche certezze.

Alcaraz si separa dal maestro Ferrero con cui ha vinto (quasi) tutto - Il numero uno del mondo: «Decisione difficile, ma dopo 7 anni insieme era arrivato il momento». sport.quotidiano.net

Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero! Il numero 1 al mondo cambia allenatore - Con un post su Instagram, Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente la separazione da Juan Carlos Ferrero in vista della prossima stagione. oasport.it

