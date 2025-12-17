Perché Alcaraz e Ferrero si sono separati improvvisamente e chi ha preso davvero la decisione

La separazione tra Alcaraz e Ferrero ha sorpreso il mondo del tennis, ma chi ha deciso davvero? Juan Carlos Ferrero lascia intendere di non aver scelto l’addio, aprendo a molteplici interpretazioni. Dietro la rottura potrebbero esserci motivi nascosti e fattori complessi che hanno portato a questa improvvisa separazione, lasciando spazio a molte domande e poche certezze.

Juan Carlos Ferrero coach lascia intendere di non aver scelto l’addio: dietro la rottura con Alcaraz potrebbero pesare tanti fattori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

