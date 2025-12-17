Per tutto il Cesenate torna la carovana dei Babbi Natale in Vespa
Anche quest'anno, il Cesenate si prepara a vivere la magica atmosfera delle festività con la rinomata carovana dei Babbi Natale in Vespa. Una tradizione amata e consolidata, pronta a portare allegria e spirito natalizio in ogni angolo della città. Un evento che unisce divertimento, tradizione e solidarietà, rendendo il Natale cesenate ancora più speciale.
Una delle tradizioni più consolidate delle festività cesenati torna anche quest'anno in grande spolvero. Sabato 20 dicembre, i membri del Vespa Club Cesena organizzano il tradizionale evento “Babbi Natale in Vespa”, iniziativa che porterà nel centro della città l’allegra compagnia con qualche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
