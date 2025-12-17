Per tutto il Cesenate torna la carovana dei Babbi Natale in Vespa

Anche quest'anno, il Cesenate si prepara a vivere la magica atmosfera delle festività con la rinomata carovana dei Babbi Natale in Vespa. Una tradizione amata e consolidata, pronta a portare allegria e spirito natalizio in ogni angolo della città. Un evento che unisce divertimento, tradizione e solidarietà, rendendo il Natale cesenate ancora più speciale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.