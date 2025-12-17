Per le feste visite e aperture straordinarie al museo M9

Durante le festività natalizie, il museo M9 di Mestre propone un calendario ricco di visite e aperture straordinarie, offrendo al pubblico opportunità uniche di scoprire le proprie esposizioni e iniziative speciali. Un'occasione imperdibile per avvicinarsi all'arte e alla cultura nel periodo più gioioso dell'anno.

Musei, aperture straordinarie per le feste - Nel fine settimana dell’80° anniversario della Liberazione, domani, sabato 26 e domenica 27 aprile e anche in quello successivo - lanazione.it

Le feste proseguono a gennaio e anche le nostre visite guidate a prezzo agevolato! Richiesta la prenotazione: gli eventi sono soggetti al raggiungimento di un numero minimo e massimo di partecipanti. Vi aspettiamo #castellodipoppi #poppi #casentino - facebook.com facebook

I NOSTRI CENTRI VISITE APERTI PER LE FESTE // NATALE 2025 Ci prepariamo a goderci le feste tra i nostri piccoli paesi che sotto Natale si animano e diventano particolarmente vispi. Alcuni dei nostri Centri viste rimarranno aperti durante il periodo natalizi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.