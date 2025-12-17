Per la mediana azzurra torna di moda il nome di Taylor dell’Ajax

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mediana del Napoli si prepara a rinforzarsi, con il nome di Taylor dell’Ajax tornato di grande attualità. Antonio Conte punta a potenziare il reparto centrale per affrontare al meglio la prossima stagione, mentre il club azzurro lavora per trovare le soluzioni più adatte in vista della sessione di mercato. Una mossa strategica per rafforzare la rosa e mantenere alte le ambizioni.

per la mediana azzurra torna di moda il nome di taylor dell8217ajax

© Forzazzurri.net - Per la mediana azzurra torna di moda il nome di Taylor dell’Ajax

Si lavora per riforzare il reparto centrale di Antonio Conte. Il Napoli di ADL lavora per rinforzare il reparto centrale,nella prossima sessione di mercato, decimato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Leggi anche: Ai Governors Awards 2025, la moda ha giocato un ruolo centrale, riflettendo il prestigio dei riconoscimenti dell’Academy. Tra i look più riusciti, quello di Anya Taylor-Joy.

Leggi anche: Forces of Fashion torna a Roma: moda, idee e connessioni alla Casa dell’Architettura

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

MAMMA vs FIGLIA quando mangiamo cibo che scotta

Video MAMMA vs FIGLIA quando mangiamo cibo che scotta

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.