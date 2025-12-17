Per la mediana azzurra torna di moda il nome di Taylor dell’Ajax
La mediana del Napoli si prepara a rinforzarsi, con il nome di Taylor dell’Ajax tornato di grande attualità. Antonio Conte punta a potenziare il reparto centrale per affrontare al meglio la prossima stagione, mentre il club azzurro lavora per trovare le soluzioni più adatte in vista della sessione di mercato. Una mossa strategica per rafforzare la rosa e mantenere alte le ambizioni.
Si lavora per riforzare il reparto centrale di Antonio Conte. Il Napoli di ADL lavora per rinforzare il reparto centrale,nella prossima sessione di mercato, decimato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Ai Governors Awards 2025, la moda ha giocato un ruolo centrale, riflettendo il prestigio dei riconoscimenti dell’Academy. Tra i look più riusciti, quello di Anya Taylor-Joy.
Leggi anche: Forces of Fashion torna a Roma: moda, idee e connessioni alla Casa dell’Architettura
MAMMA vs FIGLIA quando mangiamo cibo che scotta
Alla spedizione azzurra in terra saudita hanno preso parte anche quattro talenti della Primavera Stiamo parlando di Francisco Baridó, Vincenzo Prisco, Claudio Pugliese ed Emmanuele De Chiara: scopriamo di chi si tratta Le ottime prestazioni fornite nell - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.