Per anni picchia il figlio dell'ex moglie perché gay | condannato a fare mille ore di volontariato
Un uomo di Verona è stato condannato a svolgere mille ore di volontariato dopo aver perseguitato per anni il figlio dell'ex moglie, insultandolo e picchiandolo a causa della sua omosessualità. La sentenza arriva a seguito di un patteggiamento, chiudendo un episodio di violenza e discriminazione che ha coinvolto una famiglia locale.
Per anni un uomo ha picchiato e insultato il figlio della moglie a Verona. Ora patteggia la pena e il giudice gli dà 1.084 ore di volontariato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
