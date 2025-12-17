Per anni picchia il figlio dell'ex moglie perché gay | condannato a fare mille ore di volontariato

Un uomo di Verona è stato condannato a svolgere mille ore di volontariato dopo aver perseguitato per anni il figlio dell'ex moglie, insultandolo e picchiandolo a causa della sua omosessualità. La sentenza arriva a seguito di un patteggiamento, chiudendo un episodio di violenza e discriminazione che ha coinvolto una famiglia locale.

