Per 33 anni ‘ostaggio’ dell’Italia dove è nata e cresciuta ora è finalmente apolide | il decreto del Viminale

Dopo oltre tre decenni di attesa, un nuovo decreto del Viminale segna la fine di un’odissea. Da sempre legato all’Italia, ora questa persona può finalmente guardare avanti senza più vincoli. Una svolta che sancisce giustizia e libertà, risolvendo una situazione che si protrasse troppo a lungo. Un passo importante verso il riconoscimento dei diritti e la fine di un’ingiustizia durata troppo tempo.

(Adnkronos) – E' arrivato un provvedimento che fa giustizia in una storia che si trascinava da troppi anni. A Suada Hadzovic, trentatré anni vissuti tutti in Italia fin dalla nascita, un decreto del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha riconosciuto lo status di apolide. Una conquista, quella attestata nel documento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: 10 dicembre, 5 anni senza Paolo Rossi: il campione simbolo dell’Italia nel mondo

Leggi anche: Canottaggio, l’otto senior maschile dell’Italia torna in finale ai Mondiali dopo sette anni!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Israele in Italia. . Rapirli, tenerli in ostaggio, mutilarli e affamarli non era sufficiente; Hamas ha dovuto distruggerli emotivamente e psicologicamente, prima di ucciderli a sangue freddo. Hersh Goldberg-Polin, 23 anni Eden Yerushalmi, 24 anni Ori Danino, 25 a - facebook.com facebook