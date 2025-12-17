A due settimane dalla scadenza, il governo si prepara a introdurre nuove norme sulle pensioni, nel tentativo di frenare le contestazioni delle opposizioni. Con il maxiemendamento anticipato dal ministro Giorgetti, si delineano modifiche che potrebbero restringere i benefici, alimentando il dibattito politico e sociale. La manovra si avvicina a una svolta cruciale, mentre le tensioni tra maggioranza e opposizione si intensificano in vista della verifica finale.

© Firenzepost.it - Pensioni: verso la stretta. Le norme che saranno inserite nella manovra. Opposizioni all’attacco

A due settimana dal termine ultimo per varare il provvedimento, il governo corregge la manovra con il nuovo maxiemendamento anticipato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, soprattutto in materia di pensioni, in tempo per far esplodere la protesta delle opposizioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Leggi anche: Verso la manovra: Irpef, pensioni e tasse, cosa c’è dentro. E Meloni avverte le banche

Leggi anche: Verso la manovra. Il nodo Irpef e pensioni. È scontro con la Cgil

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pensioni, nuovi emendamenti in Manovra: cosa cambia per il riscatto della laurea; La manovra è stata stravolta. Pensioni e Ponte, cosa cambia; Pensioni anticipate, tempi più lunghi fino a 6 mesi, il riscatto della laurea varrà (molto) meno, il Tfr dei giovani, cosa cambia con la Manovra: le novità; In Manovra arrivano la stretta sulle pensioni e il silenzio-assenso per il Tfr.

Pensioni, nuova stretta in Manovra: cosa cambia per quelle anticipate e per chi riscatta la laurea - Il governo con il maxiemendamento presentato ieri alla manovra è intervenuto sulle pensioni anticipate: introdotta una stretta sul riscatto della laurea ... fanpage.it