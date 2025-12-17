Pensioni | verso la stretta Le norme che saranno inserite nella manovra Opposizioni all’attacco
A due settimane dalla scadenza, il governo si prepara a introdurre nuove norme sulle pensioni, nel tentativo di frenare le contestazioni delle opposizioni. Con il maxiemendamento anticipato dal ministro Giorgetti, si delineano modifiche che potrebbero restringere i benefici, alimentando il dibattito politico e sociale. La manovra si avvicina a una svolta cruciale, mentre le tensioni tra maggioranza e opposizione si intensificano in vista della verifica finale.
A due settimana dal termine ultimo per varare il provvedimento, il governo corregge la manovra con il nuovo maxiemendamento anticipato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, soprattutto in materia di pensioni, in tempo per far esplodere la protesta delle opposizioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Verso la manovra: Irpef, pensioni e tasse, cosa c’è dentro. E Meloni avverte le banche
Leggi anche: Verso la manovra. Il nodo Irpef e pensioni. È scontro con la Cgil
Pensioni, nuovi emendamenti in Manovra: cosa cambia per il riscatto della laurea; La manovra è stata stravolta. Pensioni e Ponte, cosa cambia; Pensioni anticipate, tempi più lunghi fino a 6 mesi, il riscatto della laurea varrà (molto) meno, il Tfr dei giovani, cosa cambia con la Manovra: le novità; In Manovra arrivano la stretta sulle pensioni e il silenzio-assenso per il Tfr.
Pensioni, nuova stretta in Manovra: cosa cambia per quelle anticipate e per chi riscatta la laurea - Il governo con il maxiemendamento presentato ieri alla manovra è intervenuto sulle pensioni anticipate: introdotta una stretta sul riscatto della laurea ... fanpage.it
Pensioni anticipate 2026 nuova stretta su età e riscatto laurea, Borghi: “Nessun aumento” - Le nuove norme, così come depositate dal governo, intervengono su più fronti e rischiano di rendere più di ... pensionipertutti.it
Ultima chiamata per la pensione anticipata: ecco chi si salva dalla stretta del 2027 - Nuovi requisiti contributivi e slittamento delle finestre mobili: la mappa dei risparmi e le tutele per i lavoratori in deroga. it.benzinga.com
Pensioni 2026 Aumenti Confermati Rivalutazione Taglio IRPEF
#Pensioni #Manovra: dal 2032 tagliata fino a dimezzarla la contribuzione del riscatto della laurea e allungate le finestre mobili. Due fregature in una botta sola e il tradimento verso chi ha riscattato la laurea e ora si ritrova con una roba che vale la metà del patt x.com
Verso il 12 DICEMBRE SCIOPERO generale CGIL… la Fillea CGIL Modena informa edili e cittadini … scioperiamo contro una manovra di bilancio che aumenta la spesa militare a discapito di istruzione, servizi, sanità e pensioni. Scioperiamo perché la manov - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.