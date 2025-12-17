Pensioni | Renzi ' Fornero? Ci vorrà esercito lama per spernacchiare Salvini e tutto il governo'

Renzi affronta con tono pungente la questione pensioni, commentando le recenti dichiarazioni e la posizione del governo. Con un tocco di ironia, sottolinea la complessità delle sfide e le dinamiche politiche in gioco, lasciando intendere che solo un intervento deciso e innovativo potrà cambiare il corso delle cose. La scena politica si prepara a nuove evoluzioni, mentre le tensioni tra le forze antagoniste si fanno sempre più evidenti.

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "A proposito del vizio della coerenza di Meloni, sul capitolo della Fornero è inutile perderci altro tempo. Salvini disse a un comizio: 'Se il prossimo anno non avrò abolito la Fornero, torno qui e siete autorizzati a spernacchiarmi. Ci vorrà un esercito di lama per spernacchiare Salvini e tutto il governo". Lo dice Matteo Renzi in aula al Senato sulla comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: E la Fornero si vendicò di Salvini, Meloni & Co (e un po’ ha ragione): la sua riforma rimane salda, per le pensioni non cambia nulla, anzi si peggiorerà

