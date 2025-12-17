Pensioni pronte le modifiche su riscatto lauree e finestre

In vista dell'approvazione finale entro fine anno, la maggioranza lavora intensamente per modificare le norme su riscatto lauree e finestre pensionistiche. L'obiettivo è evitare l'esercizio provvisorio del bilancio, che potrebbe mettere a rischio la stabilità dei mercati e la fiducia degli investitori. Le nuove misure sono al centro del dibattito politico, con l'attenzione rivolta a trovare un equilibrio tra riforme e stabilità finanziaria.

Pensioni, la Lega annuncia modifiche su riscatto della laurea e finestre - Niente di fatto per l'innalzamento del tetto del contante sopra l'attuale soglia di 5mila euro: è stato infatti ritirato l'emendamento di FdI, a prima firma Gelmetti, che introduceva dal primo gennaio ... ansa.it

Pensioni, la Lega: «Presenteremo sub-emendamento contro la stretta». Cosa prevede - Lo ha annunciato il senatore delle Lega, relatore della Manovra, Claudio Borghi replicando ai cronisti che gli chiedevano se il ... msn.com

Riforma Pensioni 2026 Ecco cosa cambia davvero Governo Decide Ora

Fine cantiere mai per i lavoratori anziani dell’edilizia: le pensioni slittano e il rischio di morire sul lavoro cresce - facebook.com facebook

