Pensioni pronte le modifiche su riscatto lauree e finestre
In vista dell'approvazione finale entro fine anno, la maggioranza lavora intensamente per modificare le norme su riscatto lauree e finestre pensionistiche. L'obiettivo è evitare l'esercizio provvisorio del bilancio, che potrebbe mettere a rischio la stabilità dei mercati e la fiducia degli investitori. Le nuove misure sono al centro del dibattito politico, con l'attenzione rivolta a trovare un equilibrio tra riforme e stabilità finanziaria.
Maggioranza al lavoro per correggere la manovra in tempo utile prima dell'approvazione finale, prevista entro fine anno per non incorrere, com'è noto, all'esercizio provvisorio del bilancio, che minerebbe la fiducia dei mercati. Il governo ha presentato un maxi-emendamento al Senato che interviene su età pensionabile e riscatto della laurea. La Lega fa sapere che "in assenza di intervento immediato del governo noi sicuramente presenteremo emendamenti". Lo ha reso noto il senatore Claudio Borghi. L'intento è quello di modificare l'emendamento del governo per quanto riguarda le finestre e il riscatto della laurea che, di fatto, spiega Borghi, sono "clausole di salvaguardia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Riforma Pensioni 2026 Ecco cosa cambia davvero Governo Decide Ora
