Il Governo introduce nuove restrizioni sulle pensioni, con modifiche che colpiscono principalmente chi ha scelto di investire nella laurea. Riscatto di laurea meno vantaggioso e «finestre» più lunghe rappresentano un cambiamento significativo, influenzando le aspettative di pensionamento di molti lavoratori. Queste novità segnano un ulteriore passo verso un sistema più stringente, richiedendo attenzione e pianificazione per il futuro.

© Ecodibergamo.it - Pensioni, nuove strette dal Governo: riscatto di laurea sempre meno utile e «finestre» più lunghe

LE NOVITÀ. Cambiano ancora le regole per l’accesso alla pensione e, questa volta, a farne le spese sono soprattutto lavoratrici e lavoratori che hanno investito nella formazione universitaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Pensioni, le nuove strade: riscatto laurea agevolato e Tfr trasformato in rendita

Leggi anche: Precariato scolastico e pensioni, Pacifico (Anief): “Solo con nuove assunzioni e riscatto agevolato della laurea si può garantire vera continuità didattica”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Stangata sulle pensioni: l’età sale, penalizzato chi esce prima. Borghi: “Presentate modifiche”; Manovra Finanziaria: nuove strette sulle pensioni anticipate a partire dal 2032. A rischio anche il riscatto anni universitari; Manovra, emendamento del governo: Tfr automatico, pensioni più strette e misure per le imprese; Manovra 2026: doppia stretta sulle pensioni dal 2032.

Pensioni, nuove strette dal Governo: riscatto di laurea sempre meno utile e «finestre» più lunghe - Cambiano le regole per l’accesso alla pensione e a farne le spese è chi ha investito nella formazione universitaria. ecodibergamo.it