Il Governo introduce nuove restrizioni sulle pensioni, con modifiche che colpiscono principalmente chi ha scelto di investire nella laurea. Riscatto di laurea meno vantaggioso e «finestre» più lunghe rappresentano un cambiamento significativo, influenzando le aspettative di pensionamento di molti lavoratori. Queste novità segnano un ulteriore passo verso un sistema più stringente, richiedendo attenzione e pianificazione per il futuro.

© Ecodibergamo.it - Pensioni, nuove strette dal Governo: riscatto di laurea sempre meno utile e «finestre» più lunghe

LE NOVITÀ. Cambiano ancora le regole per l’accesso alla pensione e, questa volta, a farne le spese sono soprattutto lavoratrici e lavoratori che hanno investito nella formazione universitaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

